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專攻偏遠小國 這台商在東協被稱「尿布王」

2017-02-15  11:17

〔即時新聞／綜合報導〕在市場飽和後，該如何打新市場？專攻尿布、衛生棉的泰昇國際，轉攻越南、柬埔寨等偏遠地區，甚至遠攻非洲小國，佔據當地市場，銷售量大，甚至被膩稱是「尿布王」。

在東協數國及部分非洲小國，TAiSUN（泰昇的英文品牌名稱）是高知度的紙尿褲、衛生棉等品牌，《今週刊》報導，在歐美日品牌佔據繁華區的市場，且鞏固的如銅牆鐵壁，新品牌想分佔市場，幾乎連針孔大的漏洞都很不易找，泰昇董事長戴朝榮轉走偏鄉，在東協各國找新市場。

據報導，戴朝榮第一站就前往越南，15年前的越南很落後，根本沒有連鎖超商，卻有高達3~4萬家的「柑仔店」，於是他一家家跑市場，將貨舖到密度很高的「柑仔店」，打出TAiSUN紙尿布的品牌地位。

越南之後，開始把眼光放到其他偏遠小國，足跡從東南亞、非洲，一路深耕，目前在越、柬、非洲島國法屬留尼旺、斐濟、東加等偏遠國家，市占率都穩占前幾名，柬埔寨甚至高達5成。2016年泰昇年營收達到14.92億元。

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  • 泰昇-KY董事長戴朝榮。（記者陳柔蓁攝）

    泰昇-KY董事長戴朝榮。（記者陳柔蓁攝）

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