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工業電腦新兵勁豐下月掛牌 看好明年業績爆發力

2017-02-15  10:08

〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦新兵勁豐（6577）預計下月21日掛牌上櫃，勁豐成功打入醫療、跑步機、智慧飲料機相關一線大廠供應鏈，近三年營運逐年走高，勁豐董事長杜懷琪表示，今年業績持穩向上，看好全球速食店智慧飲料機的升級換機潮，明年公司營運可望有爆發性成長。

勁豐為豐藝（6189）子公司，專攻嵌入式控制系統及專業用途顯示觸控模組產品之研發設計、製造、銷售及售後服務，主要產品線包括嵌入式控制系統、特殊應用系統、醫療用觸控顯示系統，終端產品有跑步機、自動販賣機、飲料機、超音波機、電腦斷層掃描機等。

杜懷琪指出，今年成長動能主要來自醫療相關產品，鎖定醫療用觸控顯示器產品，包括超音波影像設備、生理監視器、心電圖機及麻醉監控儀等診斷影像醫療器材，去年醫療產品營收比重約13.6％，今年佔比可望提升至20％左右，至於健身運動器材產品則保持產業3-5％穩定成長。

此外，看好消費者可自行調整口味的智慧飲料機將是未來一大明星產品，勁豐已打入全球最大飲料機器公司，目前漢堡王已開始試用，預計明年將可迎來一波換機潮，成為公司未來營運爆發的動能，法人預估，明年營收有機會挑戰20億元大關。

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  • 勁豐董事長杜懷琪對公司明年前景相當看好。（記者卓怡君攝）

    勁豐董事長杜懷琪對公司明年前景相當看好。（記者卓怡君攝）

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