豪宅買氣重挫「帝寶」二拍流標、三拍跌破200萬

曾為全國最貴豪宅的「帝寶」今早同時有兩戶進行處分作業，分別是E棟13樓法拍戶、C棟21樓標售戶，不過，最終法拍戶均因無人投標而流標坐收，也讓豪宅市場再度重挫。（記者徐義平攝）

2017-02-15 10:07

〔記者徐義平／台北報導〕曾為全國最貴豪宅的「帝寶」今早同時有兩戶進行處分作業，分別是E棟13樓法拍戶、C棟21樓標售戶，不過，最終法拍戶均因無人投標而流標坐收，也讓豪宅市場再度重挫。

今早由台北地院執行二拍的E棟13樓，坪數約131.32坪（包括1個車位，約19坪），若車位每個行情400萬元，以二拍底價2億6480萬元進行拆算，扣除車位坪數與價格，每坪拆算底價約235.67萬元，與一拍每坪底價落差約60萬元。對照地籍資料發現，遭到法拍的屋主應是韓國記憶體大廠海力士（SK Hynix）台灣代理商統佳科技，法拍原因是「給付票款強制執行」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，法拍該戶雖然單價在市場相對有吸引力，但基於買賣不破租賃原則，即使標到也無法立即取得房屋，得等到2018年5月31日租約到期，購屋人對於屋況難以掌握，存有不少風險，且若是後協商想要排除租約，可能也難估計後續需花費的成本與時間，因此即使價格有吸引力，但高報酬可能也伴隨高風險，若沒有把握可以順利排除或協商租約狀況，可能是此案最大罩門與流標原因。

該案進入三拍，底價推估會是一拍的64折，每坪底價將不到200萬元，僅188萬元。