週刊爆何壽川不愛長子 外孫改姓搶永豐餘接班
2017-02-15 11:21
永豐餘第三代何奕達（見圖）去年接任集團董事長，但傳聞妹妹何奕佳有爭搶接班人位置之態勢。（永豐餘投控提供）
〔即時新聞／綜合報導〕事業橫跨造紙、生技、金融的永豐餘集團，雖然已由總裁何壽川的長子何奕達接任董事長，但卻傳出何奕達妹妹何奕佳積極爭搶接班人地位，甚至將她與夫婿、欣隆天然氣小開李政昊的9歲獨子，由李姓改為何姓，集團內部人士也透露，何壽川其實比較疼女兒，個性固執的何奕達則常常與父母爭執。
根據《鏡傳媒》報導，何壽川去年3月申報轉讓永豐金2萬張股票，1萬張給何奕達，另外1萬張給9歲的孫子，但外界對於這位何姓金孫一開始都不知道是誰，後來才查明原來是何奕佳的兒子，他在2012年由原本的李姓改為現在的何姓。何童現在小小年紀，已經擁有永豐金股票1萬張、元太股票9500張，身價約3.3億元。
據指出，何家為傳統家族式企業，無法接受外姓接班，包括出身彰化銀行張伯欣家族的何壽川妻子張杏如，2006年被丈夫嘗試安排接掌集團時，就遭遇何家內部反彈而作罷，因此，何壽川與張杏如雖然比較疼何奕佳，與何奕佳一家一起住在元大一品苑，而何奕佳也積極表現，打造生技事業，但集團董事長的位子還是在去年交給何奕達。
據透露，何奕達個性固執，與妻子趙珍珍結婚時，因為趙並非名門閨秀而引起張杏如反對，但何奕達還是先斬後奏，在美國公證結婚後再回台灣宴客，何壽川夫婦甚至未出席喜宴。除了婚事，何奕達在事業上也與父母不同調，麻省理工MBA畢業的他個人能力強，一度想遠走香港創業，何壽川還因此向香港企業下通牒，禁止任何企業聘用何奕達，何奕達只好摸摸鼻子接手永豐餘。
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