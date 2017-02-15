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台股開盤上漲4.26點 報9723.04點
2017-02-15 09:01
台北股市今天開盤上漲4.26點，漲幅0.04％，報9723.04點，成交金額為19.11億元。（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲4.26點，漲幅0.04％，報9723.04點，成交金額為19.11億元。
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