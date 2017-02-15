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新春開工罕見缺席 週刊爆郭台銘有秘密佈局...

2017-02-15  09:15

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團本月6日新春開工，往年均親自主祭的集團董事長郭台銘當天卻缺席，由副總裁呂芳銘代表，相當不尋常，呂芳銘當時強調，郭董是去拚經濟。週刊報導，其實郭台銘在開工前一天就飛往深圳迎接「貴客」，展開鴻海秘密布局。此外，郭台銘在1月22日尾牙當天，宣布計畫在美國投資70億美元建廠，被中國關切，為此郭董在年前還特地飛往北京，強調廣州投資計畫不變。

《壹週刊》報導，郭台銘本月5日進公司備妥資料後，傍晚帶著總財務長黃秋蓮及其他高階主管，飛往深圳，與在日本的副總裁、夏普社長戴正吳召開視訊會議。有不具名知情人士透露，因有重要貴客，總裁親自迎接，接待、保密規格都是最高層級，但其他不便透露。

報導提到，當時日本媒體正好傳出郭董將與阿里巴巴集團創辦人馬雲、軟體銀行社長孫正義，3人在赴美投資將再次合作的消息。且郭台銘與北京、日本當局互動密切，讓人聯想，郭董是否與馬雲或孫正義等人見面？

報導也指出，孫正義去年底承諾川普，軟體銀行將會投資500億美元、創造5萬個就業機會，馬雲今年1月時表示，線上交易平台能替美國帶來百萬個就業機會；郭台銘1月22日則宣布，計畫在賓洲投資70億美元建廠，帶來5萬個就業機會。不過郭董宣布赴美設廠後，突然急飛北京，且當天往返，有消息人士透露，郭董此行主要是強調廣州投資計畫不變，並將以珠三角為根據，持續轉型，在中國發展智慧生態系統。

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  • 鴻海董事長郭台銘。（資料照，記者廖振輝攝）

    鴻海董事長郭台銘。（資料照，記者廖振輝攝）

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