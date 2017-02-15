| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 財經

全球政府大查稅 台灣成避稅天堂？

2017-02-15  06:59

〔即時新聞／綜合報導〕這幾天台幣連續升值，外資大量買超低價股，已經可以判斷是熱錢不斷湧進台灣，但錢從那裡來？目前尚未得到具體證實，不過，財信傳媒董事長謝金河分析，其中一項因素被指向台灣的邦交國很少，反成避稅重點區，各國查稅不到。

熱錢湧入台灣，帶動新台幣強升、股市交易量大增，謝金河觀盤指出，這些急湧人股市的錢沒有人知道從哪裡跑出來，不過，這些錢並沒有如過去3年的情況，大量買進台積電及中華電信，反而是賣超居多，買進股則以大同、中石化，中纖，新光金這些低價投機股上，顯示這些湧入的錢很可能是「過去化身避稅班師回朝的內資，也可能是大陸台商回流，甚至是陸資的錢」。

熱錢為何湧入台灣？謝金河指出，有人指「台灣在地球上有邦交的國家很少，如今反成了優點」，各國查稅後，避稅到至台，建議小英政府積極的把這些熱錢留在台灣，灌溉台灣。

廣告
  • 熱錢湧入，謝金河指可能是避稅資金。（資料照，記者王孟倫攝）

    熱錢湧入，謝金河指可能是避稅資金。（資料照，記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中資 台商 外資 熱錢湧入 謝金河 避稅
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧XO醬肋排
電鍋菜✧鮮蒸魚球
好下飯✧台式滷雞翅
美味漢堡排這樣做！
轉寄

標題：全球政府大查稅 台灣成避稅天堂？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.