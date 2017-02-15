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全球政府大查稅 台灣成避稅天堂？
2017-02-15 06:59
〔即時新聞／綜合報導〕這幾天台幣連續升值，外資大量買超低價股，已經可以判斷是熱錢不斷湧進台灣，但錢從那裡來？目前尚未得到具體證實，不過，財信傳媒董事長謝金河分析，其中一項因素被指向台灣的邦交國很少，反成避稅重點區，各國查稅不到。
熱錢湧入台灣，帶動新台幣強升、股市交易量大增，謝金河觀盤指出，這些急湧人股市的錢沒有人知道從哪裡跑出來，不過，這些錢並沒有如過去3年的情況，大量買進台積電及中華電信，反而是賣超居多，買進股則以大同、中石化，中纖，新光金這些低價投機股上，顯示這些湧入的錢很可能是「過去化身避稅班師回朝的內資，也可能是大陸台商回流，甚至是陸資的錢」。
熱錢為何湧入台灣？謝金河指出，有人指「台灣在地球上有邦交的國家很少，如今反成了優點」，各國查稅後，避稅到至台，建議小英政府積極的把這些熱錢留在台灣，灌溉台灣。
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