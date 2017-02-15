美股續漲 連4天創新高

2017-02-15 05:52

〔中央社〕華爾街股市今天再創新高，3大指數連續第4個交易日締造紀錄，美國聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）暗示準備升息後，金融股收高。

道瓊工業指數終場上漲92.25點或0.5%，收在20504.41點。

標準普爾500指數上漲9.33點或0.40%，收在2337.58點。

那斯達克指數上漲18.618點或0.32%，收在5782.574點。