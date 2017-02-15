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連漲5天後 歐股大致持平

2017-02-15  03:28

〔中央社〕歐洲股市連漲5天後，今天大致持平，汽車股漲勢抵銷消費股與製藥股的疲弱。

倫敦FTSE 100指數跌10.36點或0.14%，收在7268.56點。

法蘭克福DAX 30指數跌2.62點或0.02%，收在11771.81點。

巴黎CAC 40指數漲7.63點或0.16%，收在4895.82點。

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