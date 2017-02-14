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Fed主席葉倫：若經濟維持現有力道 有必要加速升息
2017-02-14 23:40
〔記者盧永山／台北報導〕聯準會（Fed）主席葉倫週二在聯邦參議院金融委員會聽證會上表示，若美國經濟與Fed預測的前景一致，即通膨逐漸升高、就業市場日益吃緊，加快升息速度是合適的。
葉倫表示：「在我們接下來的會議中，委員會將評估就業和通膨是否持續符合這些預期，一旦符合預期，聯邦資金利率進一步的調整可能是合適的。」
葉倫在聯邦參議院金融委員會發表半年度報告，是川普上任以來首次。川普誓言將提振美國成長，若這些行動刺激通膨升高，可能促使聯邦公開市場操作委員會（FOMC）加快升息速度。
葉倫指出：「等太久才移除寬鬆措施將是不智的，這將導致FOMC最終得加快升息速度，引發金融市場混亂，並使美國經濟陷入衰退。」
葉倫在預先準備的講稿中並未提及下次升息時間。市場預估，Fed在3月14至15日貨幣政策會議後升息的機率約30%。Fed自2009年美國經濟開始復甦以來僅升息2次，並預測今年將升息3次，因美國經濟已接近充分就業，通膨逼近2%。
葉倫在證詞中對美國經濟有樂觀的陳述，稱受益於家庭收入和財富增加、樂觀的情緒和低利率，消費支出持續以健康的速度成長，而近來房貸利率升高，可能對房市造成些許抑制。
但葉倫也指出，財政和經濟政策改變可能影響經濟前景，但她拒絕臆測如何影響，並稱目前還不清楚會有哪些政策改變。
聯邦參議院金融委員會主席克拉波（Mike Crapo）在聽證會開始時致詞指出，現在是重新評估金融監管措施哪些有用、哪些沒用的時機，須金融體系安全和促進經濟成長之間尋求適當的平衡，並詢問葉倫是否與財政部等相關部門合作，對金融監管措施進行評估。葉倫表示，樂意與相關部門合作。
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