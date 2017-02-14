Fed雷克：Fed下次升息時間越早越好

2017-02-14 23:38

〔記者盧永山／台北報導〕儘管大多數分析師預估，聯準會（Fed）在3月貨幣政策會議後將按兵不動，里奇蒙聯邦準備銀行總裁雷克（Jeffrey Lacker）週二在德拉瓦大學的演說中卻呼籲，Fed下次升息時間應越早越好。

雷克在事先準備的講稿中表示：「升息的時間應比市場預期的要更快一點，目前財政政策升高的不確定性，尤其是潛在的大規模財政刺激措施，顯示我們下次升息的時間應越快越好，以降低稍後必須加快升息速度所帶來的風險。」

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）本月稍早維持利率0.5%至0.75%之間不變。而根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具，Fed在3月貨幣政策會議後按兵不動的機率達86.7%，升息的機率僅13.3%。