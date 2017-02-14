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大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！
2017-02-14 22:16
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月14日）開獎的第106000017期大樂透，頭獎摃龜；第106000038期今彩539，頭獎也摃龜。
第106000017期大樂透中獎號碼為：「10、11、21、23、28、37；特別號：24」。頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得92萬8978元；參獎共42注獲得，每注可得4萬4237元；肆獎共101注獲得，每注可得1萬2263元；伍獎共2222注獲得，每注可得1532元；陸獎共2622注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬6231注獲得，每注可得400元；普獎共3萬8776注獲得，每注可得400元。
第106000038期今彩539中獎號碼為「01、07、09、14、20」。頭獎摃龜；貳獎共202注獲得，每注可得2萬元；參獎共8194注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬3453注獲得，每注可獲得50元。
第106000017期49樂合彩中獎號碼為「10、11、21、23、28、37」，四合共4注中獎，每注可得20萬；三合共119注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3673注中獎，每注可得1250元。
第106000038期39樂合彩中獎號碼為「01、07、09、14、20」，四合1注中獎，可獲得21萬2500元；三合共170注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8693注中獎，每注可得1125元。
第106000038期3星彩中獎號碼為「632」，正彩共10注中獎，每注可獲得1萬2500元。
第106000038期4星彩中獎號碼為「3419」，正彩共4注中獎，每注可獲得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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