大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-02-14 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月14日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：10、11、21、23、28、37；特別號：24。

49樂合彩：10、11、21、23、28、37。

今彩539：01、07、09、14、20。

39樂合彩：01、07、09、14、20。

3星彩：632。

4星彩：3419。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」