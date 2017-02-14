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PIMCO：Fed可能因關鍵人事改組 變得更鷹派

2017-02-14  19:26

〔記者盧永山／台北報導〕太平洋投資管理公司（PIMCO）全球經濟顧問費爾斯（Joachim Fels）警告，美國聯準會（Fed）可能因為關鍵人事改組，變得更為鷹派，未來2年的升息速度將較市場預期更快。他指出，投資人都聚焦於川普的政策對經濟的潛在助益，卻忽略了諸多風險。

由於川普政府具體的經濟政策仍不明朗，費爾斯和很多分析師都質疑美國的經濟前景。貝萊德執行長芬克（Larry Fink）和高盛的經濟學家先前就批評，川普支持成長的政策可能難以實現。

費爾斯表示：「Fed可能變得更為鷹派，而加快升息速度。如果我們有個更為鷹派的Fed，升息的速度將較市場預期更快，Fed可能在相對早的階段就緊縮政策。」

由於Fed董事塔魯洛（Daniel Tarullo）將在4月初去職，屆時Fed的7席董事將出缺3人，川普可以藉著提名新董事，影響Fed的決策。

此外，Fed主席葉倫美東時間週二晚上10點（台灣時間週二晚上11點）將赴聯邦參議院金融委員會聽證，為川普上任後首次，由於川普具體的財經政策尚未明朗，將使葉倫面臨上任3年來最艱難的局面。

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  • 太平洋投資管理公司（PIMCO）全球經濟顧問費爾斯（Joachim Fels）警告，美國聯準會（Fed）可能因為關鍵人事改組，變得更為鷹派，未來2年的升息速度較市場預期更快。圖為Fed主席葉倫。（美聯社）

    太平洋投資管理公司（PIMCO）全球經濟顧問費爾斯（Joachim Fels）警告，美國聯準會（Fed）可能因為關鍵人事改組，變得更為鷹派，未來2年的升息速度較市場預期更快。圖為Fed主席葉倫。（美聯社）

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