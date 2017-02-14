PIMCO：Fed可能因關鍵人事改組 變得更鷹派
2017-02-14 19:26
〔記者盧永山／台北報導〕太平洋投資管理公司（PIMCO）全球經濟顧問費爾斯（Joachim Fels）警告，美國聯準會（Fed）可能因為關鍵人事改組，變得更為鷹派，未來2年的升息速度將較市場預期更快。他指出，投資人都聚焦於川普的政策對經濟的潛在助益，卻忽略了諸多風險。
由於川普政府具體的經濟政策仍不明朗，費爾斯和很多分析師都質疑美國的經濟前景。貝萊德執行長芬克（Larry Fink）和高盛的經濟學家先前就批評，川普支持成長的政策可能難以實現。
費爾斯表示：「Fed可能變得更為鷹派，而加快升息速度。如果我們有個更為鷹派的Fed，升息的速度將較市場預期更快，Fed可能在相對早的階段就緊縮政策。」
由於Fed董事塔魯洛（Daniel Tarullo）將在4月初去職，屆時Fed的7席董事將出缺3人，川普可以藉著提名新董事，影響Fed的決策。
此外，Fed主席葉倫美東時間週二晚上10點（台灣時間週二晚上11點）將赴聯邦參議院金融委員會聽證，為川普上任後首次，由於川普具體的財經政策尚未明朗，將使葉倫面臨上任3年來最艱難的局面。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： Fed PIMCO 太平洋投資管理公司（PIMCO） 美國聯準會Fed
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 疑分手不成 男研究生勒斃大16歲女師
- 對賞櫻團傷亡學生 教部以學產基金緊急救助
- 曾國城Follow me這樣玩 被黃嘉千揪著耳朵走
- （影音）黃騰浩奔40嘆皮鬆沒伴 空窗10年不排斥閃婚
- 台68線部分路段施工 僅留1車道通行
- 頭份改善亂停 明起劃設機車格
- 大元急覓好歸宿 3條件卡關
- NBA》爵士賣球衣廣告 首年為慈善組織募捐
- 國道30年來最慘車禍 專家指出3大原因
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 國民黨台南新春團拜 女副主委：黨主席給南部人一次機會
- 2017台北書展閉幕 明年主題國以色列
- 悲傷情人節！宜蘭傳逃逸外勞情殺命案
- 情人節前夕女友魂斷國道 男友發文：想再愛妳一次
- 市府補助輪狀病毒疫苗 醫師憂「虧本」
- 拼裝車釀禍？ 他貼出拼裝車簡陋「原貌」...
- 不滿妻援交遭開低價 夫持槍尋仇送辦
- 新竹縣市營養午餐 試辦四章一Q上路
- 銀行前大火毀30機車 民眾：起火前有聽到爭吵聲
- 吳克群喊放分手紙條在超市巧克力 真相其實是...
- 親妹首曝光 李維維不忘幫忙徵男友
- 惡劣！嘉義東石發現20餘袋棄置死鴨
- 氣象局預報主任 鄭明典請調
- 馬英九洩密案 黃帝穎告發黃世銘做偽證
- 川普拼錯字魔咒 帶衰教育部長
- 營業執照遭撤 友力通運喊冤：車是蝶戀花的
- 柯文哲赴二殯慰問家屬 10分鐘後快閃離場
- 好美！玉山雪景映日如畫 雪厚最高8公分
- 勢不可擋的改革
- 國五翻車查有無車機故障 檢警急調同款車比對
- 勞保「獨漏」斷掌少年 超商：會支付勞保給付
- 過勞與否眾說紛紜 罹難駕駛班表終於曝光！
- 大學考招連動》252高中連署後 教長終於說話了…
- 合歡山雪季 20人疑高山症就診
- （影音）麥特戴蒙睡了世仇主持人妻子 自稱是孩子的爸
- 也是翻車被拋飛！ 國1貨車司機頭顱破裂亡
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 因應北韓射彈 美強調具反飛彈能力
- 中職》回饋列車澎湖起航 黃偉晟返鄉傳承
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：PIMCO：Fed可能因關鍵人事改組 變得更鷹派
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分