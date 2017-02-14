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45年的六福客棧要都更或改裝 上半年決定

2017-02-14  19:24

〔記者王憶紅／台北報導〕六福 （2705） 旅遊集團營運執行長莊豐如表示，今年消費景氣氛圍不好，但仍看好餐飲表現，尤其是國人對食安的重視，因此採取六福、Elite Bakery雙品牌發展電商事業，以及強化零售市場布局，預估今年電商營收年增30%。

值得注意的是，今年將度過45歲生日的六福客棧，在2012年就申請都市更新，但至今尚未通過，莊豐如說，若都更持續延宕，六福客棧不排除就在今年進行改裝，若都更有眉目，則將朝向瞄準頂端銀髮族的商務住宅規劃，而商業六福客棧部分，則會將品牌重新定位，朝向全客層發展。

莊豐如說，六福客棧是要走都更，或是改裝，最快今年上半年作決定。

六福集團目前飯店、餐飲以及遊樂園個貢獻營收三分之一。在飯店方面，前年底開幕的六福萬怡，去年已經達到平均住房率60%的目標，而台南的新飯店則在規劃中，預計今年可望動工興建。

在餐飲方面，六福將積極推動電商業務，莊豐如指出，六福客棧去年中推出小鮮肉便當，主打清爽、高纖及安全食材，半年便熱賣16萬個，六福皇宮今年初首度推出冷凍年菜，也賣出900萬元，成績不錯，因此將積極推動包括Elite Bakery、六福系列雙品牌同步進軍電商市場，目標是希望業績較去年成長30%，在零售及宅配通路以便當、港點為主，包含六福客棧金鳳廳的招牌推車港點、煲湯等，都在規劃範圍，超商及連鎖通路第二季起陸續合作販售。

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  • 六福集團總裁莊秀石（左）、六福執行長莊豐如（右）共同慶祝六福客棧45周年慶。（記者王憶紅攝）

    六福集團總裁莊秀石（左）、六福執行長莊豐如（右）共同慶祝六福客棧45周年慶。（記者王憶紅攝）

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