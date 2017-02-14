全國財經會議4月起跑 估開6到7場
2017-02-14 19:25
〔記者黃佩君／台北報導〕工總理事長許勝雄日前提出舉辦「全國財經會議」且獲總統蔡英文支持，今召開會前會。經濟部長李世光表示，會議將由經濟部主持，「不是過去大拜拜，會把產業關心問題明確點出來」，但非到政院層級。會議預計四、五月將召開，將有六到七場。
李世光表示，昨與工商團體達到共識，會議將不是過去的大拜拜，而是把產業會遇到的問題明確清楚的提出來，預計四、五月開始，由工商領袖規劃，經濟部主持。
李世光也說，目前會議至少有六到七場，重要議題出現時可以加開，由經濟部主責推動，若議題牽涉到其他部會時將邀請出席，但不是以行政院的層級來舉辦。如果議題出現具體結論，就會在行政院報告，並做跨部會協商。
而對工商團體關心的勞工、一例一休及環評等議題，並非單純由經濟部業管，將如何處理？李世光說，這些議題會根據業管範圍進行處理，不是討論主軸。他也補充一例一休問題工商團體早已跟勞動部討論，他今早已與勞動部長通過電話，勞動部將召集其他部會一起處理。
根據資料，目前會議主題有六大項，包括「經營環境」、「連結國際」、「連結在地」、「連結未來」、「促進青年創業與就業」、「產業發展與女性參與」，但李世光強調實際議題仍要由工商領袖規劃並進行討論。
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