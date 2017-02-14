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台積電股利7元 兩位共同執行長將增列董事

台積電董事長張忠謀（左）、共同執行長劉德音（右）。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-14  18:10

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電今（14）日召開董事會，會中擬定今年每普通股配發現金股利7元，創歷年來新高，並將提請6月8日上午舉行股東常會議決。股東常會中並將增選二名董事，授權董事長提名共同執行長劉德音及魏哲家為董事候選人，此代表台積電積極展開接班態勢。

台積電董事會重要決議如下：

一、 核准2016年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣9,479億4,000萬元，稅後淨利約為新台幣3,342億5,000萬元，每股盈餘為新台幣12.89元。

二、 核准每普通股配發現金股利7元，將呈送股東會承認。同時也核准員工現金獎金與現金酬勞總計約新台幣448億3,668萬元，其中員工現金獎金約新台幣224億1,834萬元已於每季季後發放，而現金酬勞約新台幣224億1,834萬元，將於今年七月發放。

三、 核准資本預算約新台幣595億6,222萬元，內容包括：1. 升級先進製程產能及擴充先進封裝產能；2. 轉換邏輯製程產能為特殊製程產能；3. 升級與建置特殊製程產能；4. 2017年第二季研發資本預算與經常性資本預算。

四、 核准在額度不超過美金20億元範圍內對本公司在英屬維京群島設立之百分之百持股子 公司TSMC Global Ltd.增資，以降低外匯避險成本。

五、 議決本公司董事人數為十人，於民國一百零六年股東常會中增選二名董事；以及授權董事長提名劉德音博士及魏哲家博士為董事候選人，於本公司民國一百零六年股東常會中參與董事選舉。

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