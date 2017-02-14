華南金：台商資金回籠 台股今年上看1萬200點

2017-02-14 17:26

〔記者盧冠誠／台北報導〕台股今日維持高檔震盪格局，加權指數終場以9718.78點作收，創20個月新高，華南金（2880）內部評估，這波台股上揚，主因台商資金自中國回籠，並預期大盤今年高點可望上看1萬200點。

展望雞年，華南金董事長吳當傑重申「法治、人才、風險、科技」的重要性，他說，華南金去年稅後盈餘140.62億元，連續兩年突破140億元，表現與2015年相當。

吳當傑今天於華南金春酒上，特別選一個「獅子圖案」的領帶，他笑說，獅子代表旺盛企圖心，華南金獲利主體華南銀行今年也會積極配合政府政策，針對「五加二」產業、新南向政策，以及都市更新等，設定一定的融資目標。

對於台股近期表現，華南永昌投信董事長林怡君表示，近期與幾位重量級法人訪談發現，這次台股資金主要來自中國的台商，且跟上一波（遺贈稅調降）投資房地產相比，本次大都投資到股市。

林怡君分析，目前台股量能算穩定，而這波台商資金返台，可能與擔心未來資金不易自中國匯出，以及美國總統川普上台後，美、中兩大強權恐發生衝突的不確定性有關。

林怡君認為，內部評估，今年加權指數高點可望上看1萬200點，如果選對個股，績效還有機會高於大盤。