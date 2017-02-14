拚經濟 工總：把餅做大 不宜小鼻小眼小心胸

2017-02-14 17:45

〔記者羅倩宜／台北報導〕八大工商團體今舉行新春團拜，邀請蔡英文總統出席，主辦單位工總理事長許勝雄致詞時表示，政府改善經濟應該「把餅做大」，而不是讓大家搶很有限的「餅屑」，他説：「不宜養成國人小鼻小眼小心胸」的心態。

八大工商團體今（14日）今舉行新春團拜，包括工總、商總、工商協進會、中小企業總會、工業協進會、電電公會、外貿協會、工業區廠商聯合會等，代表國內各産業的代表都出席參加。

經過去年勞基法造成的對立紛擾，一例一休上路2個月，不僅資方反彈，勞方也表示薪資縮減，許勝雄在致詞時特別呼籲政府，拼經濟要把餅做大。「友善的投資環境，才是國家的基本盤；因為經濟發展好了，財政才能改善、社會安全網可建立、薪資也會增加，自然能夠留住人才。」

許勝雄説，最怕就是讓社會陷入當前互相攻訐、對立、仇視而爭食「餅屑」的窘境。「若政府沒把餅做大，只是大家在爭小餅，搶餅屑，互相仇視。」

工總也建議政府，要有效解決缺水缺電問題，尤其今年春天雨水短缺，以及即將來臨的夏季用電高峰。「五缺（缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才）困境必須改善，才能扭轉企業出走的劣勢，也才能促進轉型升級。」

許勝雄另表示，政府推動新南向，應理解企業缺乏的是什麼？「當地通路、以及跟當地政府和産業的合作管道，是最大障礙。」工總也説，中國是台灣佈局全球的重要環節，應改善兩岸關係，「期待政府以『溝通、溝通、再溝通』的精神，建立兩岸都能接受的互動模式。」