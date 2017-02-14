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調查：國人退休準備金不足 六成低於500萬

2017-02-14  16:29

〔記者廖千瑩／台北報導〕年金改革議題近日吵得沸沸揚揚，民眾退休準備是否足夠再度引發話題；摩根投信今天公布一項退休意向調查顯示，九成受訪者想在65歲前退休，但有六成目前退休準備金低於500萬，反映出理想和現實間的落差，以及多數國人普遍退休金準備不足的現況。

至於退休金應該存多少才夠，專家指出，若以退休後尚存20年、每月3萬元生活費來推估，並考量物價水準逐年上揚，預估為2%，保守估算退休金準備尚需要1500萬元。

摩根投信今天首度特別針對基金定期定額投資人的退休意向做線上調查，最新調查結果顯示，約九成基金定期定額投資人，打算於勞動部最新規定的65歲法定退休年齡前退休，但卻有六成目前退休準備金低於500萬，反映出多數國人普遍退休金準備不足的狀況。

不過有意思的是，即便國人退休準備不足，最新調查結果也顯示，35%自評過去這一年距離退休又近了一步，且多數將其歸功於投資有斬獲所致；至於最受定期定額投資人歡迎的退休金投資工具，基金相對受歡迎。

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  • 年金改革議題近日吵得沸沸揚揚，民眾退休準備是否足夠再度引發話題。（資料照，記者高照芬攝）

    年金改革議題近日吵得沸沸揚揚，民眾退休準備是否足夠再度引發話題。（資料照，記者高照芬攝）

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