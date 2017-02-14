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外銀：今年人民幣重貶不易、要升很難
2017-02-14 16:22
〔記者李靚慧／台北報導〕法國巴黎銀行宏觀研究部門主管陳興動今日指出，影響今年人民幣走勢的因素，主要還在於川普上任後的衝擊，以及中國19大的結果，預期人民幣兌美元大約在7元上下浮動，「要重貶不易、要升也難」。
法國巴黎銀行今日舉行投資展望說明會，分析今年影響中國經濟成長及人民幣走勢的因素。法國巴黎銀行宏觀研究部門主管陳興動指出，根據法國巴黎銀行的預估，中國今年經濟成長率將放緩至6.2%，但明年預估有6.4%，不過，今年人民幣仍面臨貶值壓力。
陳興動分析，中國經濟今年有房價泡沫、債務懸崖以及人民幣貶值壓力等「三大風險」，也同時面臨外匯挑戰，而外匯挑戰主要來自於美國總統川普上任後，對於中國的衝擊。
去年底該行預估今年人民幣兌美元匯率將貶至7.4，但今年以來內部又修正預估值，目前預期全年匯價將在7上下震盪，不至於出現重貶。
法國巴黎銀行修正預估值的原因，在於美國總統川普的變數，陳興動認為，美國不希望人民幣繼續走貶，可能將中國列為貿易操控國，使得人民幣重貶的機率大幅降低。
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