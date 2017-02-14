新台幣狂飆1.62角 創21個月新高

2017-02-14 16:17

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現開高走高格局，終場勁揚1.62角，以30.868元兌1美元作收，匯價連2升並創近21個月新高，台北外匯經紀公司成交量為10.54億美元。

外匯交易員表示，台股維持強勢整理，加上外資持續湧入，帶動新台幣續往升值方向前進，由於股市尚未見到回檔跡象，預料續呈升值格局機率高。

新台幣今以30.980元開出，最高30.745元、最低31.010元，終場收30.868元。