客戶需求大於產能 友達砸百億元擴充8.5代線產能

2017-02-14 16:08

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）董座彭双浪今日表示，因客戶需求大於產能，並需要導入新技術，友達今年資本支出從460億元增加至550億元，其中100-150億元將用來擴充台中8.5代線，預計新增產能25-30K於明年下半年量產。

彭双浪表示，友達在新增投資部分秉持smart invest原則，不盲目追求產能與營收成長，而是希望建構優質產能，並且可很快回收，貢獻獲利。

友達今年資本支出550億元，較去年成長2成，友達指出，其中，150-200億元是支付昆山6代LTPS尾款，另外100-150億元用來擴充8.5代線產能；去年友達8.5代線后里廠才剛啟動第一階段擴產，產能開出馬上被客戶訂光，今年友達決定二度擴充8.5代線產能。

此外中國昆山6代LTPS廠去年也創下全球最快量產記錄，友達將此廠產品鎖定在高階智慧型手機的in-cell LTPS面板以及NB面板，其中，LTPS的NB面板預計今年第一季、第二季陸續量產出貨，在智慧型手機上今年因昆山廠加入，強推in-cell手機面板，預計佔今年手機面板出貨4成。