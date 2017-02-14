| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 財經

客戶需求大於產能 友達砸百億元擴充8.5代線產能

2017-02-14  16:08

〔記者陳梅英／台北報導〕友達（2409）董座彭双浪今日表示，因客戶需求大於產能，並需要導入新技術，友達今年資本支出從460億元增加至550億元，其中100-150億元將用來擴充台中8.5代線，預計新增產能25-30K於明年下半年量產。

彭双浪表示，友達在新增投資部分秉持smart invest原則，不盲目追求產能與營收成長，而是希望建構優質產能，並且可很快回收，貢獻獲利。

友達今年資本支出550億元，較去年成長2成，友達指出，其中，150-200億元是支付昆山6代LTPS尾款，另外100-150億元用來擴充8.5代線產能；去年友達8.5代線后里廠才剛啟動第一階段擴產，產能開出馬上被客戶訂光，今年友達決定二度擴充8.5代線產能。

此外中國昆山6代LTPS廠去年也創下全球最快量產記錄，友達將此廠產品鎖定在高階智慧型手機的in-cell LTPS面板以及NB面板，其中，LTPS的NB面板預計今年第一季、第二季陸續量產出貨，在智慧型手機上今年因昆山廠加入，強推in-cell手機面板，預計佔今年手機面板出貨4成。

廣告
  • 客戶需求大於產能，友達砸100-150億元擴充8.5代線產能。（記者陳梅英攝）

    客戶需求大於產能，友達砸100-150億元擴充8.5代線產能。（記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 友達 彭双浪 產能
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：客戶需求大於產能 友達砸百億元擴充8.5代線產能


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.