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宏達電去年每股虧損12.81元 今年虧損可望縮小

2017-02-14  16:04

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）智能手機暨物聯網事業部門總經理張家臨指出，今年在部門重新定位、組織改等，表現可較去年好，但全球競爭也強，不過第一季會較去年第四季好，而全年期望虧損縮小。

張家臨表示，宏達電分為VR、Power By HTC（類似與Google、UA合作 ），以及手機部門，3個事業單位將要各負盈虧，就手機部門，第一季手機虧損較去年小。

宏達電上半年旗艦機種HTC U目前除台灣上市外，香港本週小量出貨，另外、中東、東南亞、歐洲將在下週陸續推出，美國將在3月推出，中國將在2月底、3月初推出。

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  • HTC U手機全球陸續開賣。（記者王憶紅攝）

    HTC U手機全球陸續開賣。（記者王憶紅攝）

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