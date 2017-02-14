華碩去年第4季稅後淨利49億 EPS 6.6元

2017-02-14 15:54

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）公布去年第4季自結集團營業收入約1264億元，稅後淨利約51億元，可歸屬母公司業主之淨利約49億元，自結品牌營業收入1172億元，營業利益約47億元，單季營業利益率約4.0%，稅前淨利約55億元，稅後淨利約49億元，單季每股盈餘約6.6元。華碩表示，第4季因筆記型電腦及手機出貨暢旺，營收略優於預期，營業利益率與預期相符。

華碩自結去年集團合併報表，合併營收為4668億元，稅前淨利為243億元，稅後淨利為196億元，其中可歸屬於母公司業主之淨利為192億元，去年自結品牌合併報表，合併營收為4287億元，營業利益為174億元，營業利益率約4.1%， 稅前淨利為237億元，稅後淨利為192億元，以期末股本74.28億元計算，每股盈餘約25.9元。

華碩將於2月15日下午舉辦法說會，說明去年第4季營運結果及本季營運展望。