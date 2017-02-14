旺宏第4季續獲利 季增11％

2017-02-14 15:25

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠旺宏電子 （2337） 今下午法說會並公佈第四季財報，第四季續獲利，營業毛利率32%，稅後利益7.02億元，季增11%，每股盈餘0.20元，全年仍每股虧損0.07元，但到去年底，每股淨值回升到5.07元。

旺宏受季節性需求減少影響，第四季合併營收為67.66億元，年增21%、季減5%；營業毛利為21.63億元，毛利率為32%，季增1個百分點、年增24個百分點；營業利益為6.18億元，稅後利益為7.02億元，季增11%、年增1.42倍，每股盈餘為0.20元。

旺宏第四季NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體（ROM）出貨分別佔營收淨額12%、55%及24%