台股衝高震盪 小漲8.46點作收

2017-02-14 14:55

〔記者洪友芳／新竹報導〕受美股與蘋果股價走高帶動，台股今震盪收小紅，在股王大立光、權值股台積電、鴻海等指標股帶頭上漲中，盤中加權指數一度達9760.01點波段新高，最後以9718.78點、小漲8.46點，成交量仍維持千億元水準，達1120.78億元。

台股今開盤漲16.42點，權值股、電金齊漲，傳產股漲跌互見，盤中雖一度攻達波段新高，卻也因獲利了結賣壓導致指數跟著翻黑，最後小漲作收，維持日K連八紅的多方格局。

台積電昨天與今天連續召開二天的董事會，這次董事會重要議案就是討論盈餘配發股利案，市場預期今傍晚將公布每股將配發7到8元，帶動近期股價頻上揚，今盤中最高達190元，終場以平盤187.5元作收；蘋果概念股大立光、鴻海等皆上漲。

宏達電今天下午舉行法說會，法人預期去年虧損恐超過一個股本，但新機種、VR業務有漸成長之勢，帶動今股價小漲開出，最後收黑下跌1元。今法說會的旺宏也由紅翻黑、友達則呈現修正走勢。

國際銅價行情續漲，第一銅掀漲停之外，盤面上電線電纜、電器相關族群表現耀眼，包括華新、億泰、大亞、華電、華榮紛上漲或拉漲停：橡膠、油電相關個股也上揚明顯；國道5號發生賞櫻團遊覽車翻覆嚴重死傷意外，需理賠的賠付金額壽險業新光金、中壽股價紛下挫。

分析師指出，週三台指期將結算，預期將呈現多頭走勢，台股短線將在多方中震盪。