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三大法人買超55億 外資買超56億

台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣55.10億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-14  15:03

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣55.10億元。

外資今天買超56.04億元，投信賣超0.46億元，自營商賣超0.48億元。

台股今天小漲8.46點，收在9718.78點，成交值新台幣1120.78億元。

106年02月14日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,993,771,090 1,643,626,653 350,144,437
自營商（避險） 4,384,095,610 4,781,562,939 -397,467,329
投信 1,477,636,700 1,523,808,994 -46,172,294
外資及陸資 34,275,273,904 28,671,212,180 5,604,061,724
合計 42,130,777,304 36,620,210,766 5,510,566,538

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