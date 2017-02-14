三大法人買超55億 外資買超56億
2017-02-14 15:03
台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣55.10億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超新台幣55.10億元。
外資今天買超56.04億元，投信賣超0.46億元，自營商賣超0.48億元。
台股今天小漲8.46點，收在9718.78點，成交值新台幣1120.78億元。
|106年02月14日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|1,993,771,090
|1,643,626,653
|350,144,437
|自營商（避險）
|4,384,095,610
|4,781,562,939
|-397,467,329
|投信
|1,477,636,700
|1,523,808,994
|-46,172,294
|外資及陸資
|34,275,273,904
|28,671,212,180
|5,604,061,724
|合計
|42,130,777,304
|36,620,210,766
|5,510,566,538
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