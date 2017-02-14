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宏達電 去年每股虧損12.81元

2017-02-14  15:02

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電公布去年第4季每股虧損3.77元，連7季虧損，累計全年每股虧損12.81元。

宏達電去年營業收入為222億元，毛利率為10.5%，營業損失為36億元，營業利益率為-16.0%，稅後淨損31億元，每股稅後虧損3.77元。

宏達電2016年合併營業收入781.6億元，年減35.77%，未滿千億元，創下自2006年以來全年營收新低水準。宏達電全盛高峰時期2011年營收曾高達4550億元。

第4季營收222.5億元推估，法人預估，宏達電去年本業第4季恐繼續虧損，連7季虧損。

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