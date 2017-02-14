鼓勵員工生育 玉山金︰每胎新生兒補助10萬元
2017-02-14 14:29
玉山金總經理黃男州（右二）表示，為了台灣希望未來，我們鼓勵培育下一代，員工每胎新生兒將補助10萬元。（記者王孟倫攝）
〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金控今天舉行2016年第4季法人說明會，公布去年自結獲利，累計全年稅後盈餘為131.97億元，再創歷年新高；玉山金也宣布，將啟動「2017年人才招募計畫」，將廣納資訊科技、洗錢防制等500位。此外，玉山為鼓勵員工生育，將提供每胎新生兒補助10萬元。
玉山金總經理黃男州表示，雖然整體環境挑戰嚴峻，但2016年財務績效與資產品質，仍維持不錯表現，全年自結淨利較前年成長3%，每股盈餘EPS為1.51元，ROE、ROA分別為10.41%及0.71%。
邁向2017年，玉山金將聚焦科技與人才，今年將招募500位新員工，其中包括30位的儲備幹部，職位包括：資訊科技、風險管理、洗錢防制及數理統計等。
此外，玉山金也首創「玉山寶貝成長基金」，黃男州表示，面對少子化浪潮，為了台灣的希望與未來，我們鼓勵玉山培育下一代，員工每胎新生兒將補助10萬元，若是雙胞胎就補助20萬元。
他表示，玉山金員工平均年齡為32.1歲，剛好在適婚階段，這項補助措施將回溯到去年1月，若以2016年為例，公司員工共有372位新生兒，也就是光去年的部分，就要送出補助金3720萬元。
在海外佈局方面，玉山金分別已經成立了中國子行、澳洲雪梨及緬甸仰光分行，共計8個國家、24個營業據點；今年底更將籌設日本東京分行，持續打造全面的亞洲金融平台。
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