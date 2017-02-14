去年第四季賺89.7億 友達EPS 0.93元

2017-02-14 14:01

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠友達發佈去年第4季財報，友達第第4季合併營收為918.5億元，季增6.8%，稅後盈餘89.7億元，基本每股盈餘0.93元，單季獲利創2010年第3季以來新高。

合計2016年全年合併營收為3,290.9億元，較2015年減少8.7%。全年稅後盈餘78.2億元，基本每股盈餘為0.81元，連續4年獲利。

友達2016年第4季大尺寸面板出貨量約2,832萬片，較第3季下降3.2%。第4季中小尺寸出貨量超過3,574萬片，較第3季減少5.9%。累計2016年全年大尺寸出貨量約1億1,048萬片，與2015年相較成長4.6%。2016年全年中小尺寸出貨量超過1億5,397萬片，與2015年相較減少10.9%。

友達表示，公司近年來，積極強化體質及長期競爭力，2016年充分把握景氣上升的契機，成功締造連續4年獲利的佳績，也展現公司「價值導向」策略的豐碩成果。

展望2017年，面板新興應用需求仍持續擴增，公司將適時的優化高階的LCD產能，強化公司的成長動能，並結合專業技術及整合性服務，提供客戶最佳的整體解決方案，期勉能與客戶攜手並進，共同邁向創造價值之路。