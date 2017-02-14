股利所得稅改 專家建議採行部分免稅法

2017-02-14 13:51

［記者吳佳蓉／台北報導］財政部今舉辦第二場「我國股利所得稅及兩稅合一制度之檢討」座談會，與會學者、會計師、公會代表等對廢除現行兩稅合一制下使用的設算扣抵制，一致表示贊成，除有採「股利所得部分免稅法」呼聲，今日也出現改採「分離、分級課稅」支持者。

財部上週五舉辦第一場股利所得稅改座談會，今日召開第二場，出席對象包括學者、民進黨立委余宛如，四大會計師事務所及會計師公會全國聯合會、記帳及報稅代理人公會全國聯合會、記帳士公會全國聯合會代表等。會議由財部委外研究計畫主持人徐偉初主持。

統整各界意見，對於廢除現在兩稅合一制度下採行的設算扣抵制，幾乎獲得全場共識，至於採行哪種替代方案，比起第一場座談會，多數意見屬意採分離、分級課稅方式，今日座談會則傳出不同聲音，有學者、會計師則建議採行「股利所得部分免稅法」。

中經院諮詢委員孫克難表示，股利所得計稅採分離課稅，在用單一稅率的情形下，雖然內外資稅率可衡平，但會嚴重破壞綜所稅完整性，且對所得較低的一般菜籃族不公；若採分離計稅搭配累進稅率，則會產生內外資公平性的問題。

孫克難指出，因此支持股利所得部分免稅法，給予一定比率的股利所得免稅，比率設定可從0~100%，視需要訂定，若稅收可支撐完全免稅，就訂在100%，若希望降低稅收衝擊及公平性，則可訂在20%或30%。扣除免稅比率後的餘額，一樣滾入現行綜所稅累進稅率課稅。

對此，安永執業會計師楊建華也表支持，認為這是較簡便的做法，考量每次修稅法都會造成很大不確定性，未來可配套授權財政部，視景氣、稅收需要調整免稅比率。

在綜所稅及營所稅稅率部分，今日與會者多支持綜所稅率調降至40%，但對於營所稅稅率調不調，則有兩派看法。

部分認為營所稅稅率當時由25%降至17%，是搭配促產落日，如今再提高稅率可能產生產業爭取各項優惠的理由；應改從提高同業利潤標準，擴大書審純益率等面向下手，擴大稅基。另一派則支持營所稅應調高，現行17%雖非國際間最低，但普遍高於OECD國家、逼近免稅天堂國水準。