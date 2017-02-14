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台股收盤上漲8.46點 報9718.78點
2017-02-14 13:34
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲8.46點，漲幅0.09％，報9718.78點，成交金額為1120.78億元。
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