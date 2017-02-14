國內首檔外匯ETF 元大基金擬開募

2017-02-14 12:00

〔記者張慧雯／台北報導〕ETF基金從原本的股票型、商品型到近期的債券型，資產類別日益多元，元大投信1月發行國內首檔外匯ETF「元大標普美元指數傘型期貨信託基金」，包括原型、槓桿、反向等3檔ETF，預計2月21至23日進行募集。

元大投信總經理劉宗聖表示，在今年相信美元仍是強勢貨幣，尤其是因應不論是人民幣、日元、歐元、英鎊的走勢，美元勢必是今年的亮點，而美元指數本身是一籃子貨幣的組合，代表一個國際貨幣重要的發展趨勢，儘管美國川普未來新政發展的架構，今年仍充滿若干不確定的黑天鵝變數，以及國際政經的因素，相信美元指數仍是投資人在未來資產配置、風險管理上的最佳核心投資工具。

元大投信期貨信託部副總譚士屏表示，外匯ETF具有高流動性、交易成本低且報酬類型多元等優勢，未來民眾只要在台灣股市交易時間內，運用新台幣即賺取外匯匯差；在報酬模式上，由於外匯ETF的報酬形式日益多元，除原型產品外，也會有槓桿/反向ETF產品問世。