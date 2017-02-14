賞櫻團有2名被保險人身故 台灣人壽：快速理賠
2017-02-14 11:45
〔記者李靚慧／台北報導〕針對昨晚發生的武陵賞櫻團遊覽車國道翻覆事故，台灣人壽今日表示，經調查，該公司有2位被保險人身故，總理賠110萬元，已啟動「重大災難理賠服務」，派員協助快速理賠。
台灣人壽總經理林欽淼表示，台灣人壽得知重大事故資訊後，密切關切後續的搶救及傷亡狀況，立即主動進行查詢及比對保戶身份及理賠事項，目前初歩核對，確認有兩位罹難者為台灣人壽的被保險人，已通知保戶保單服務人員，告知保戶保單理賠狀況、派員聯繫關懷保戶家屬，將依重大災難理賠，盡快將理賠支票送至保戶家中。
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