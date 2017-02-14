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外資匯入 新台幣早盤再現「30」字頭

2017-02-14  11:35

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到台股續漲、外資匯入帶動，呈現開高走高格局，盤中一度勁揚逾1角並重現「30」字頭價位，若延續此升勢，終場有機會改寫波段新高。

截至上午11點30分，新台幣報價為30.903元兌1美元，升值1.27角。

外匯交易員表示，新台幣經過先前短暫整理後，今天再度發動攻勢，目前市場主要美元買盤以進口商為主，接下來如果無法抵擋熱錢湧入，升幅恐持續放大。

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  • 台股續漲、外資匯入帶動，新台幣匯率早盤開高走高，盤中一度勁揚逾1角並重現「30」字頭價位。（資料照，記者李靚慧攝）

    台股續漲、外資匯入帶動，新台幣匯率早盤開高走高，盤中一度勁揚逾1角並重現「30」字頭價位。（資料照，記者李靚慧攝）

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