| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
悲傷情人節！宜蘭傳逃逸外勞情殺命案 驚險！國光客運賞櫻專車撞山壁 40乘客無傷 國道翻車事故 仍有5人身分待確認 業者稱司機無過勞 女兒駁斥：已連上16天班 明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 財經

ＷitsView：首季電視面板欲跌不易

2017-02-14  11:10

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管32吋電視面板報價已經開始鬆動，但65吋電視面板報價卻還在往上走，而中國品牌買家在春節假期後買盤力道減弱，三星卻因為夏普斷貨，仍四處備貨，市場在兩股力量相互制衡下，市調機構WitsView研究部主管邱宇彬指出，首季電視面板報價往下殺的力道並不顯著，預期電視面板首季報價仍可持平，甚至第二季也可輕鬆過關。

電視面板的上漲帶動群創（3481）去年第四季稅後大賺百億元，友達（2409）今日下午也將召開法人說明會發佈去年財報，預期友達去年獲利一樣大豐收，只是市場對於面板價格恐在第一季到頂有預期心裡，加上市場籌碼輪動，導致面板股價大跌，與大盤走勢背離。

從基本面來看，近期市場對電視面板的報價出現許多雜音，包括電視面板從去年下半年漲價迄今，漲幅已高衝擊品牌廠獲利，另外，品牌廠轉而在春季新機種中調漲售價，消費者是否買單，仍需觀察；但三星自己的7代線關閉，今年已經短少1000萬片40吋電視面板，夏普又在鴻海集團操作下，斷貨三星，影響400萬片40吋貨源，造成三星迄今仍四處固貨，導致電視面板在首季欲跌不易。

從產能供需情況來看，邱宇彬指出，上半年面板產能僅有群創的8.6代線開出，市場上新增產能相當有限，且電視大尺寸化趨勢持續，供需可維持平衡，多數電視面板價格可望一路撐到第二季都能維持在高檔，但上半年價格不跌，下半年風險就會增加，屆時中國京東方等新增產能陸續在下半年開出，第二季接近第三季要看中國品牌客戶動向以及市場庫存情況。

廣告
  • 群創去年第四季大賺百億元，友達下午也將由董事長彭双浪（右）以及總經理蔡國新親自召開法人說明會，市場對友達獲利也相當期待。 （記者陳梅英攝）

    群創去年第四季大賺百億元，友達下午也將由董事長彭双浪（右）以及總經理蔡國新親自召開法人說明會，市場對友達獲利也相當期待。 （記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 報價 電視面板
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：ＷitsView：首季電視面板欲跌不易


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.