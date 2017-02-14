ＷitsView：首季電視面板欲跌不易

2017-02-14 11:10

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管32吋電視面板報價已經開始鬆動，但65吋電視面板報價卻還在往上走，而中國品牌買家在春節假期後買盤力道減弱，三星卻因為夏普斷貨，仍四處備貨，市場在兩股力量相互制衡下，市調機構WitsView研究部主管邱宇彬指出，首季電視面板報價往下殺的力道並不顯著，預期電視面板首季報價仍可持平，甚至第二季也可輕鬆過關。

電視面板的上漲帶動群創（3481）去年第四季稅後大賺百億元，友達（2409）今日下午也將召開法人說明會發佈去年財報，預期友達去年獲利一樣大豐收，只是市場對於面板價格恐在第一季到頂有預期心裡，加上市場籌碼輪動，導致面板股價大跌，與大盤走勢背離。

從基本面來看，近期市場對電視面板的報價出現許多雜音，包括電視面板從去年下半年漲價迄今，漲幅已高衝擊品牌廠獲利，另外，品牌廠轉而在春季新機種中調漲售價，消費者是否買單，仍需觀察；但三星自己的7代線關閉，今年已經短少1000萬片40吋電視面板，夏普又在鴻海集團操作下，斷貨三星，影響400萬片40吋貨源，造成三星迄今仍四處固貨，導致電視面板在首季欲跌不易。

從產能供需情況來看，邱宇彬指出，上半年面板產能僅有群創的8.6代線開出，市場上新增產能相當有限，且電視大尺寸化趨勢持續，供需可維持平衡，多數電視面板價格可望一路撐到第二季都能維持在高檔，但上半年價格不跌，下半年風險就會增加，屆時中國京東方等新增產能陸續在下半年開出，第二季接近第三季要看中國品牌客戶動向以及市場庫存情況。