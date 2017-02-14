2/14重要財經新聞一覽
自由時報財經︰全押中國吃癟 關貿集品網收攤
在馬政府執政時打出全台灣唯一以中國市場為目標的B2B商貿平台─關貿網路「Qtrade台灣集品網」，已悄悄收攤。內部員工透露，當時會成立台灣集品網是因為馬政府政策傾中、中國願意「讓利」。但隨著國民黨在各項選舉失利、且丟掉執政權，中方的讓利變調、合作意願大減，近年來幾乎砍光訂單，員工被迫資遣、退休或轉調其他部門。
相關新聞請見：全押中國吃癟 關貿集品網收攤
蘋果日報財經︰成本匯率 hold不住 手機品牌齊喊漲
零組件成本升、人民幣匯率波動大，中國手機品牌廠撐不住！2月初以線上通路為主的小米、魅族、樂視等，中低階款群起喊漲，漲幅達10~20%。供應鏈表示，今年手機漲價趨勢難擋，記憶體價格飆升，預期國際品牌廠高階款也會跟進，三星旗艦款S8系列將是最貴的S系列，而蘋果iPhone 8價格也可能創高。
工商時報財經︰股利所得課稅 券商力挺分級分離
為健全證券市場、活絡台股，券商公會研議股利所得課稅3方案，包括採分級分離、定額或恢復100％股利可扣抵稅率。相關人士透露，目前傾向國內自然人股東朝與外資相同的分離課稅，力挺股利分級分離課稅方向。
中國時報財經︰北車周邊成交額 縮水8成
機場捷運跳票多次，沿線房價也因景氣走下坡，完全沒因為捷運護持而倖免。根據最新實價資料顯示，2016年機場捷運沿線主要6大商圈，成交總額全數下修，幅度6％～81％，其中台北車站後站商圈成交金額大跌8成最慘。
經濟日報財經︰全球經濟氣候改善 看好台灣
國發會昨（13）日公布最新德國Ifo經濟研究院的世界經濟調查（WES），不論全球或是台灣，經濟情勢均有好轉，國發會經濟發展處處長吳明蕙更指出，受訪專家「看好」台灣未來六個月後的經濟情勢。
星島日報財經︰折讓減持HKT 11%股 電盈一周套逾百億
繼上周出售英國無線寬頻業務後，電盈（008）昨在開市前公布，以折讓價減持香港電訊（6823）11%股權，套現逾85億元。短短一周內電盈售資產套現逾110億元。有分析指，電盈今次突然出售香港電訊持股令市場感到意外，市場擔憂是次減持或會減少電盈日後派息。受消息拖累，電盈昨日逆市跌6%，收報4.57元；香港電訊逆市跌7.4%，收報10.26元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 天生沒子宮 小嫻悲忍淚揭不孕真相
- 國道翻車33死11傷 死傷名單一覽表（不斷更新）
- 王晴情人節甜蜜蜜 嫁人前一定要先同居
- 中等學校運動會開幕 持牌手不耐曬昏倒
- 違規換車道 害騎士撞分隔島亡
- 美派航母 駛近中國南海島礁
- 經典賽》委內瑞拉戰力再升級！ 遊騎兵歐多確定入陣
- 遊覽車安全與否就看.. 資歷10年司機說重點
- 遊覽車翻覆 仁愛醫院一人生命跡象穩定
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 遊覽車翻覆32死 蝶戀花董座：賞櫻團全面取消
- 香港佔中時毆打民眾 7警全部有罪
- 北醫男傷者傷勢重 生命跡象暫回穩
- 情人節瘋追劇 鄭嘉琳分析12星座看劇口味
- 慢步客庄 苗12鄉鎮市同慶天穿日
- 唐肇廷「轉性」 改走豪邁路線
- 大元急覓好歸宿 3條件卡關
- 遊覽車彎道失控刮擦護欄翻覆 影片曝光
- NBA》鵜鶘向籃網提交易 內容恐威脅林書豪地位
- 雞年誰先嫁？楊謹華可望結婚 安以軒蕭亞軒防小三
- 自由開講》勿用舊經驗看新課綱，回應謝國清先生
- 羅馬尼亞 示威之光
- 立院將開議 時力籲公投法、促轉條例快審議
- 同婚議題 陳建仁：正反雙方深層對話很重要
- （獨家）希臘之旅成憾 Lara母喪後單飛澳洲療傷
- 雲林又1雞場淪陷 高市截獲染病土雞
- 尋找潛在維冠 新北432案有風險
- MLB》準賽揚級變速球多犀利？用手指滑滑看（影音）
- 老二媽西屯省親故事 公所印書傳承
- 在套房燒金紙 燒死自己 1鄰命危
- 蝶戀花專營國旅 曾遇落石砸死遊覽車旅客
- 勢不可擋的改革
- 鴨鵝不分、候鳥監測不足 專家轟農委會欺上瞞下
- 打造兒童故事屋 里長姨嘛愛說
- NBA》驚動喬丹搞4方會談 歐克利事件落幕
- 自由廣場》「中華台北」之嗟來食
- 網路連當 中華電信:研議給補償
- 高志綱「重出江湖」 感覺很微妙
- 國道遊覽車事故新北13人傷亡 朱立倫：全力協助
標題：2/14重要財經新聞一覽
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email