2/14重要財經新聞一覽

2017-02-14 09:18

自由時報財經︰全押中國吃癟 關貿集品網收攤

在馬政府執政時打出全台灣唯一以中國市場為目標的B2B商貿平台─關貿網路「Qtrade台灣集品網」，已悄悄收攤。內部員工透露，當時會成立台灣集品網是因為馬政府政策傾中、中國願意「讓利」。但隨著國民黨在各項選舉失利、且丟掉執政權，中方的讓利變調、合作意願大減，近年來幾乎砍光訂單，員工被迫資遣、退休或轉調其他部門。

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蘋果日報財經︰成本匯率 hold不住 手機品牌齊喊漲

零組件成本升、人民幣匯率波動大，中國手機品牌廠撐不住！2月初以線上通路為主的小米、魅族、樂視等，中低階款群起喊漲，漲幅達10~20%。供應鏈表示，今年手機漲價趨勢難擋，記憶體價格飆升，預期國際品牌廠高階款也會跟進，三星旗艦款S8系列將是最貴的S系列，而蘋果iPhone 8價格也可能創高。

工商時報財經︰股利所得課稅 券商力挺分級分離

為健全證券市場、活絡台股，券商公會研議股利所得課稅3方案，包括採分級分離、定額或恢復100％股利可扣抵稅率。相關人士透露，目前傾向國內自然人股東朝與外資相同的分離課稅，力挺股利分級分離課稅方向。

中國時報財經︰北車周邊成交額 縮水8成

機場捷運跳票多次，沿線房價也因景氣走下坡，完全沒因為捷運護持而倖免。根據最新實價資料顯示，2016年機場捷運沿線主要6大商圈，成交總額全數下修，幅度6％～81％，其中台北車站後站商圈成交金額大跌8成最慘。

經濟日報財經︰全球經濟氣候改善 看好台灣

國發會昨（13）日公布最新德國Ifo經濟研究院的世界經濟調查（WES），不論全球或是台灣，經濟情勢均有好轉，國發會經濟發展處處長吳明蕙更指出，受訪專家「看好」台灣未來六個月後的經濟情勢。

星島日報財經︰折讓減持HKT 11%股 電盈一周套逾百億

繼上周出售英國無線寬頻業務後，電盈（008）昨在開市前公布，以折讓價減持香港電訊（6823）11%股權，套現逾85億元。短短一周內電盈售資產套現逾110億元。有分析指，電盈今次突然出售香港電訊持股令市場感到意外，市場擔憂是次減持或會減少電盈日後派息。受消息拖累，電盈昨日逆市跌6%，收報4.57元；香港電訊逆市跌7.4%，收報10.26元。