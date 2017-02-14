台股開盤上漲16.42點 報9726.74點
2017-02-14 09:02
台北股市今天開盤上漲16.42點，漲幅0.17％，報9726.74點，成交金額為34.42億元。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天開盤上漲16.42點，漲幅0.17％，報9726.74點，成交金額為34.42億元。
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