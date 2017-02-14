| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表 遊覽車左彎失控刮擦護欄十多公尺翻覆 影片曝光
 首頁 > 財經

歐盟上調成長預測 歐股攀高

2017-02-14  03:04

〔中央社〕在美股創新高的情況下，隨著歐洲聯盟上調歐元區經濟成長預測，歐股今天走高。

不過分析師指出，倫敦股價因英鎊走強而使漲幅受限。至於法蘭克福和巴黎股市則因歐盟上調成長預測，而攀升1%上下。

倫敦FTSE 100指數漲升20.17點或0.28%，以7278.92點作收。

法蘭克福DAX 30指數勁揚107.46點或0.92%，收在11774.43點。

巴黎CAC 40指數漲59.87點或1.24%，收4888.19點。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤什錦炒豆腐
西班牙彩椒糙米飯
彩色肉丸子
♡生巧克力自己做♡
轉寄

標題：歐盟上調成長預測 歐股攀高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月14日‧星期二‧丁酉年正月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.