歐盟上調成長預測 歐股攀高
2017-02-14 03:04
〔中央社〕在美股創新高的情況下，隨著歐洲聯盟上調歐元區經濟成長預測，歐股今天走高。
不過分析師指出，倫敦股價因英鎊走強而使漲幅受限。至於法蘭克福和巴黎股市則因歐盟上調成長預測，而攀升1%上下。
倫敦FTSE 100指數漲升20.17點或0.28%，以7278.92點作收。
法蘭克福DAX 30指數勁揚107.46點或0.92%，收在11774.43點。
巴黎CAC 40指數漲59.87點或1.24%，收4888.19點。
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