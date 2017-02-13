9.5億威力彩頭獎1注獨得 獎落桃園中壢
2017-02-13 22:00
［記者吳佳蓉／台北報導］威力彩頭獎開出！終結連27摃，9.5億威力彩頭獎今晚開出，1注獨得所有獎金，獎落桃園市中壢區莊敬路795號「招鑫來彩券行」，頭獎金額9.5億元創2014年第4屆公益彩券開賣以來、威力彩單注第8高。
第106000013期威力彩今晚開獎，頭獎1注中獎，幸運兒可獨得獎金9.5億元，幸運得主扣稅後約可實領獎金7.6億元，可買下26台每台要價2900萬元的限量藍寶堅尼超跑，若購入1戶平均每戶單價4億的知名豪宅「帝寶」也還有剩。
台灣彩券公司表示，有別於2015年電腦型彩券不斷有高額頭獎出現，金額動不動就上看10億、甚至20億元以上；去年則是頭獎金額不高就開出，連往年最容易累積出高額頭獎的威力彩，去年開出3次頭獎，之中金額最高也僅10.5億元（3月開出），次高9.6億元（8月開出），最低為6億元（11月開出）。
台彩指出，今晚開出的威力彩頭獎9.5億元，已是去年8月25日開出9.6億元頭獎以來，近半年最高頭獎；對比歷史紀錄，則為威力彩第四屆開賣以來、單注第8高紀錄。而與去年威力彩開出的3次頭獎、全為1注獨得相同，今晚開獎幸運兒也依舊只有1位，1人就獨得9.5億。
台彩表示，根據統計，從2008年威力彩上市至昨晚，共開出52次頭獎，其中有37次頭獎金額都沒破10億就開出，占比達71.16%，頭獎超過10億才開出的比例僅28.84％；近半年來，更連續多次獎金未達10億就有人中獎。今晚開獎，果然又是在連27摃、頭獎9.5億元就止步，未能打破近期「獎金不到10億就開出」魔咒。
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