威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-02-13 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕今天（2月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：04、09、21、22、25、33。第二區：07。

38樂合彩：04、09、21、22、25、33。

今彩539：05、08、15、20、21。

39樂合彩：05、08、15、20、21。

3星彩：812。

4星彩：4465。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」