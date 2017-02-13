今彩539頭獎摃龜 威力彩頭獎1注獨得9.5億

2017-02-13 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月13日）開獎的第106000037期今彩539，頭獎開出1注，獎金可得800萬元，由桃園市中壢區興南里大同路104號1樓的「環宇彩券娛樂企業社」開出；第106000013期威力彩，頭獎開出1注，獎金可得9億5926萬2043元，由桃園市中壢區自信里莊敬路795號1樓的「招鑫來彩券行」開出。

第106000013期威力彩中獎號碼為：第1區「04、09、21、22、25、33」，第2區「07」。頭獎1注獨得，可得9億5926萬2043元；貳獎摃龜；參獎共15注獲得，每注可得15萬元；肆獎共129注獲得，每注可得2萬元；伍獎共800注獲得，每注可得4000元；陸獎共5807注獲得，每注可得800元；柒獎共1萬808注獲得，每注可得400元；捌獎共5萬9186注獲得，每注可得200元；玖獎共7萬7405注獲得，每注可得100元；普獎共13萬5692注獲得，每注可得100元。

第106000037期今彩539中獎號碼為「05、08、15、20、21」頭獎1注中獎，可獲得800萬元；貳獎共272注獲得，每注可得2萬元；參獎共9311注獲得，每注可得300元；肆獎共9萬3173注獲得，每注可獲得50元。

第106000013期38樂合彩中獎號碼為「04、09、21、22、25、33」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共75注中獎，每注可得5750元；二合共1992注中獎，每注可得750元。

第106000037期39樂合彩中獎號碼為「05、08、15、20、21」，四合4注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共254注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8207注中獎，每注可得1125元。

第106000037期3星彩中獎號碼為「812」，正彩共22注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000037期4星彩中獎號碼為「4465」，正彩共4注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」