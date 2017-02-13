搶救地上權案 公股行庫：盼政府先建立4大配套

2017-02-13 22:56

［記者吳佳蓉、王孟倫／台北報導］搶救地上權案，政府盼8大公股行庫帶頭承作地上權住宅融資。對此，8大行庫今赴財部進行首季業務會報時表示，盼政府協助建立4大配套，包括建立專業地上權估價機制、到期展延或續約機制、地租上漲天花板，以及違約時的補償機制，以降低授信風險。

財政部官員表示，今日業務會報，由土地銀行代表，針對「地上權融資商機與挑戰」提出專案報告。報告分析，去年地上權案招標失利，最主要仍與房市不佳有關，移轉棟數、建照核發數等指數都探低，使建商轉而採取較保守穩健的營運策略，縮手地上權案；地上權住宅融資則為較次要的影響因素。

官員表示，在承作地上權融資業務部分，公股行庫代表建議，首先，市場上相關地上權住宅案較少，核貸估價時是一大挑戰，應委由專業機構建立「地上權住鑑價機制」。其次，雖國產署已修改地上權按年租金公式，但仍存在不確定性，希望明確訂定租金上限。再者，地上權案70年租約到期後，應有設有展延或續約機制。

最終，官員指出，考量地上權案若違反作業要點相關規定，地上物將直接回歸國有，銀行融資風險不小，希望訂定違約契約終止時的合理補償機制。財部會將上述建議，交由國產署進行委外研究，以利後續修正地上權案要點，將銀行抵押權等權益納入。

另一方面，公股行庫盼金管會將地上權住宅融資，排除在銀行法第72-2條限制（建築放款總額不得超過存款總額及金融債券發行總額的3成），或將地上權貸款比照學貸，改列為政策性貸款之一，以讓備抵呆債提撥率由1.5%降為1%。

對此，金管會表示，單就放寬銀行法72-2條部分，此事尚未與財政部正式進行討論與溝通，不過，基本上是「樂見其成」，也願意配合。不過，官員也直言，政策鬆綁實際助益可能相當有限，畢竟，目前地上權住宅問題，主要仍受整體房市不景氣影響，加上貸款鑑價不易等，後續會再與財政部進行溝通討論。