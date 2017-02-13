台經院長林建甫率團赴星 參加「後2020年APEC議程研討會」
2017-02-13 21:20
〔記者王孟倫／台北報導〕身兼「太平洋經濟合作理事會中華民國委員會」（CTPECC）董事長的台經院長林建甫，今天率團參加在新加坡舉行「後2020年APEC議程」國際研討會；該研討會邀請PECC各會員經濟體與國際學者與會，以協助PECC日後提出具體的政策，建議予APEC參考。
台經院表示，PECC成立於1980年，目前共有24個位於太平洋地區的會員委員會，每一個會員委員會均由產、官、學三方的資深代表組成；所有的參與者共同討論亞太區域的現勢發展，並提供APEC必要之資訊與政策分析。
率團前往新加坡參與會議的林建甫，今天受邀主持午餐演講，講者為Philip Yeo主席於會中分享新加坡與越南合力發展製造業中心與人力資源的經驗。
林建甫表示，此公私部門合作進行產業升級創新與人力資源發展的經驗模式，和我國正在推動的五大創新產業及兩大新可能高值產業（5+2）有異曲同工之處；而新加坡政府在吸引外國人才方面，基於友善包容的立意更可加速新加坡的國際化，值得我國學習。
另外，台經院國際處長何振生今天也擔任其中一場次的與談人，他並於會中分享我國參與APEC中小企業議題現況，包括中小企業O2O（網路到實體）新商業模式應用倡議成果與我國中小企業信用保證基金經驗，凸顯我國藉由提升中小企業競爭力，達成包容性成長的成果。
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