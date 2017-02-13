觸控廠GIS子公司英特盛竹南廠電力受損，初估影響不大
2017-02-13 20:55
〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠GIS-KY業成（6456）子公司英特盛竹南廠（承租四樓）因樓下三樓於2/11（六）凌晨走道電線短路引起悶燒，使得大樓部分電力受損，直到今日仍未完全恢復，不過業成在這棟大樓僅有試產線，初估對公司營運沒有太大影響。
業成表示，上週六三樓發生悶燒後，經消防人員到達後立即獲得控制，並無人員傷亡，只是大樓部分電力受損，原本預估今日可以修復，現在看起來還要1-2天。
但業成主要產線都在中國，在英特盛的竹南廠僅有一條試產線，且以非蘋客戶為主，首季又逢淡季，加上公司廠房及設備均有投保相關保險，目前已通知保險公司，勘查結果進行理賠程序，在完全復電前，由其他廠區支援生產，初估對公司營運影響不大。
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