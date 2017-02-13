OPPO以成為台灣前三大手機愛牌為目標

2017-02-13 19:40

〔記者王憶紅／台北報導〕OPPO去年在台全年市占率近5%，年增3、4倍，OPPO台灣區總經理何濤安指出，今年在台灣市場的目標是成為消費者最喜愛的前三大品牌。

根據市場調研公司IDC報告指出，OPPO 2016年全球市佔率較2015年成長133%，為全球第四大手機品牌，更在去年第4季以18.1%的高市佔率，躍居中國第一大手機品牌。

OPPO今日在台推出OPPO R9s Plus，並在2月15日至2月24日在全台OPPO體驗店、OPPO 130間指定通訊行、OPPO網路商店、奇摩購物中心、PChome 24小時購物、udn買東西購物中心開放預購。何濤安說，OPPO今年一月在台表現不錯，預計可拿下市占前五，二月在OPPO R9s Plus的推出，表現可望再較一月成長。

除新機推出外，何濤安說，2017年在台灣會有更加積極的策略，除主推拍照手機，並將核心資源放在溝通產品以及加強通路專賣店。

在通路市場方面，何濤安說，今年授權的專賣店要從去年的25家，成長到50家，另外，北中南各要成立一家維修中心，其中，高雄已在2016年成立，台北市三創維修中心可望在五月之前開設，台中地點還在評估中，希望做到銷售前、中、後都可服務到消費者，並完全做到＂品牌國際化、操作在地化＂。

另外，OPPO R9s系列在台表現不俗，OPPO今日也宣布將「OPPO R9s田馥甄蕩漾紅聯名款」手機營收的2%捐給「財團法人孩子的書屋文教基金會」，幫助台東弱勢家庭孩童找回學習樂趣，迎接更好生活。