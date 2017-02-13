新台幣收31.03元 創1週新高
2017-02-13 16:07
〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現區間走揚格局，終場升值2.1分，以31.03元兌1美元作收，創1週新高，台北外匯經紀公司成交量為6.68億美元。
外匯交易員表示，受惠台股續創波段新高帶動，新台幣盤中最高一度升抵31元大關，短線仍有機會重現「30」字頭價位。
新台幣今以31.085元開出，最高31.000元、最低31.095元，終場收31.030元。
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