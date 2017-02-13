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三大法人買超54億 外資買超44億

2017-02-13  15:12

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信超、自營商買超，合計買超新台幣54.78億元。

外資今天買超44.43億元，投信買超1.85億元，自營商買超8.49億元。三大法人合計買超54.78億元。

台股今天漲44.73點，收在9710.32點，成交值新台幣992.26億元。

106年02月13日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,664,924,940 1,405,278,240 259,646,700
自營商（避險） 4,672,320,550 4,081,805,147 590,515,403
投信 1,357,662,400 1,172,298,350 185,364,050
外資及陸資 23,434,541,187 18,991,202,192 4,443,338,995
合計 31,129,449,077 25,650,583,929 5,478,865,148

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  • 三大法人外資買超、投信超、自營商買超，合計買超新台幣54.78億元。（資料照，記者王孟倫攝）

    三大法人外資買超、投信超、自營商買超，合計買超新台幣54.78億元。（資料照，記者王孟倫攝）

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