本週鋼筋再降200元 單軋廠壓力大

電爐鋼廠豐興（2015）最新調降國內鋼筋盤價，每噸再降200元，農曆年後每噸已降500元。圖為鋼筋廠的型鋼堆放處。（資料照，記者羅倩宜攝）

2017-02-13 14:28

〔記者羅倩宜／台北報導〕電爐鋼廠豐興（2015）最新調降國內鋼筋盤價，每噸再降200元，農曆年後每噸已降500元。不過鋼筋單軋廠的原料方胚，上週在中國大漲，已突破每噸3千元人民幣；原料漲、成品跌，將導致單軋廠獲利空間縮小。

豐興今（13日）開出本週盤價，除鋼筋跌200元，角、槽、扁等各式型鋼每噸調降500元；方鋼及圓鋼則維持平盤。廢鋼收購價也走疲，每噸調降200元；主要是受美國大船廢鋼降價所影響。上週美大船廢鋼由每噸280降至270美元。

由於最嚴寒的冬季已經過去，春暖花開後，廢鋼不再因收購不易、港口冰封等因素而供不應求，豐興坦言：「短期內廢鋼比較沒有上漲的空間。」對電爐廠而言，產製鋼筋的原料是廢鋼，價格沒有支撐，自然帶動成品鋼筋在農曆年後連跌2週。

不過，對單軋廠而言，產製鋼筋的原料是鋼胚，若國內鋼胚供應不足，須向外採購，料源多來自鄰近的中國。

中國唐山方胚，上週已連漲4天，截至上週末，方胚價格已來到每噸3000元人民幣。今日上午漲勢不停，再度大漲100元，來到3100元人民幣，相當於每噸近1.4萬元台幣。

豐興今開出的最新鋼筋價格跌200元，來到每噸台幣1萬4600元；若單軋廠是靠進口中國方胚來軋製成鋼筋，扣除運費幾無利潤，甚至虧本。